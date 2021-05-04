Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней эскалации, спровоцированной Кремлем.

Об этом заявили Энтони Блинкен и Доминик Рааб во время брифинга по результатам переговоров в понедельник, передает Укринформ.

— Мы с Тони (Блинкеном, — прим.) обсудили целый комплекс вопросов безопасности — Иран, Афганистан, постоянные обеспокоенности относительно (действий, — прим.) России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО, — сказал Доминик Рааб.

Госсекретарь Блинкен в свою очередь поблагодарил Соединенное Королевство за то, что оно «присоединилось к США в процессе привлечения России к ответственности» за ее безрассудные и агрессивные действия.

Он добавил, что они совместно подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что Польша и другие друзья Украины в НАТО поддерживают предоставление Украине в ближайшее время Плана действий относительно членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе.