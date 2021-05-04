Ко Всемирному дню свободы прессы выходит англоязычная версия документального фильма «Убийство Гонгадзе: 20 лет в поисках правды».

Об этом сообщила журналистка Наталья Гуменюк в Twitter.

Украиноязычная премьера документального фильма состоялась в сентябре 2020 года. Фильм снят украинской общественной организацией «Лаборатория журналистики общественного интереса».

Теперь фильм, рассказывающий историю убийства политического журналиста и соучредителя одного из первых и самых влиятельных интернет-изданий страны «Украинская правда» можно посмотреть на английском.

Как пишет Украинская правда, перевод фильма на английский язык осуществили при финансовой поддержке кампании Европейского Союза «Двигаемся вперед вместе».

Хотя исполнители убийства осуждены, но за два десятка лет официальное следствие так и не установило заказчика — и у коллег Гии Гонгадзе остаются вопросы.

В фильме Максима Каменева, Натали Гуменюк и Анны Цигимы их ставят и отвечают на них известные журналисты, занимавшиеся делом Гонгадзе, а также близкие и друзья Георгия.

Напомним, Соединенные Штаты призывают к осуществлению правосудия в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других.