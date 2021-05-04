Из возвращенных в госбюджет Украины 1,5 миллиардов долларов, конфискованных у окружения беглого президента Виктора Януковича, 87% составляли наличные деньги. Однако процесс относительно активов окружения экс-президента еще не завершен.

Об этом пишет Экономическая правда.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов заявил, что принимал участие в возвращение этих денег в госбюджет.

— Это не какие-то мифические ценные бумаги — это 1,3 миллиарда долларов наличными и около 200 миллионов долларов ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины... Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тысяч долларов с американской земли, — сказал Евгений Енин.

Он уточнил, что речь идет о преступной организации, которая действовала во времена президентства Виктора Януковича.

По словам Евгения Енина, люди из окружения экс-президента собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, а потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные «отмывочные» центры.

Замминистра отметил, что работа над возвращением активов Виктора Януковича и его окружения продолжается.

Ранее Арсений Яценюк, комментируя выборы на 87-м округе, заявил, что «нынешние правители взялись возрождать узурпаторские методы Януковича».