Строительство российского газопровода Северный поток-2 в водах Германии могут возобновить уже в конце мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванную представительницу Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ.

Она указала на то, что иск природоохранной организации Союз защиты природы (NABU) «имеет приостанавливающее действие» лишь для выданного в середине января этого года разрешения BSH, которым было одобрено продолжение строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море в период с конца сентября по конец мая.

— С конца мая строительство может быть возобновлено, — подчеркнула представитель регулятора.

По ее словам, это связано с тем, что еще в 2018 году было выдано постоянное разрешение на укладку Северного потока-2 с конца мая до конца сентября.

Ранее в Foreign Affairs опубликовали статью, в которой говорилось, что ЕС и Германия должны использовать газопровод «Северный поток – 2» как рычаг давления на Кремль, прекратив строительство, пока тот не откажется от агрессивных действий в отношении Украины и не прекратит убивать политических оппонентов по всему миру.