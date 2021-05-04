Обоюдный ущерб от санкций как для России, так и для Запада оценивается сотнями миллиардов долларов.

Об этом заявила спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова, пишет Корреспондент.

— Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов, — сказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас Россия движется к дедолларизации своей экономики, а также борется с общей зависимостью мира от национальной валюты США.

— За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах с Китаем и Турцией. Аналогичные договоренности имеются в рамках БРИКС, — добавила спикер.

Напомним, позиция общества всемирных финансовых каналов связи (SWIFT) по вопросу отключения РФ остается непоколебимой — выполнять все санкции ЕС и США.