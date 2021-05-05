Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в Украину 5-6 мая встретится с Президентом Владимиром Зеленским, в частности, для обсуждения российской агрессии.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского ведомства Неда Прайса.

«Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где встретится с Президентом Зеленским, главой МИД Кулебой, другими членами правительства и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник начал визит в страны Европы.

Напомним, главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней эскалации, спровоцированной Кремлем.