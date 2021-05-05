«Слуга народа» Павел Фролов объяснил решение Кабмина о признании неудовлетворительной работы правления НАК «Нафтогаз» и увольнении с должности ее главы Андрея Коболева, а также прекращение полномочий Наблюдательного совета компании.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказал нардеп СН Павел Фролов.

По его словам, причинами увольнения экс-руководителя НАКа были отрицательный финансовый результат, провал собственной добычи газа и увеличение вознаграждения ТОП-менеджменту.

«Так, в 2020 году убытки «Нафтогаза» составили более 19 миллиардов гривен. При этом в финплане компании, который готовился командой Коболева, было запланировано получить 11,5 миллиардов прибыли. Можно понять объективные причины падения доходов (низкие цены на газ в течение года, отделение бизнеса по транспортировке газа), но они были прогнозируемы. В то же время «Нафтогаз» получил из бюджета компенсацию в размере 32 миллиардов (по ПСО). И все равно был убыточным», — пояснил нардеп.

Он добавил, что несмотря на полную поддержку всех ветвей власти «Нафтогаз» не только не увеличил добычу газа, как было предусмотрено утвержденным Правительством стратегическим документом — Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины, а наоборот — сократил его.

Добыча газа «Укргаздобычей» в 2019 году уменьшилась на 4% по отношению к предыдущему году, в 2020 году — сократился на 5%, что в целом привело к невыполнению почти на треть планов по увеличению газового суверенитета и энергонезависимости Украины (14,15 миллиарда м3 фактической добычи в 2020 году по отношению к 20,1 миллиарду м3 планового задания). При этом, частные компании, добывающие газ на территории Украины, демонстрировали противоположный тренд и наращивали объемы добычи и в 2019, и в 2020 годах.

«Несмотря на такие отрицательные результаты НАКа в 2020 году были вдвое увеличены расходы на зарплаты и премии руководству до 672 млн грн, по сравнению с 343 миллионов гривен в 2019 году. И это история не о вознаграждении обычных рабочих, а о суперпремии 5 членам правления и 12 директорам компании. По законодательству такое премирование не могло состояться без согласования наблюдательного совета «Нафтогаза», который несмотря на вышеуказанные результаты высоко оценила работу правления НАК в 2020 году», — отметил нардеп.

Существенные замечания к работе «Нафтогаза» вызвало также его сотрудничество с «Региональной газовой группой» Дмитрия Фирташа, которая продолжает занимать монопольное положение (около 3/4 всего объема) на рынке газоснабжения населения Украины.

«Нафтогаз», предложив годовую цену газа в 7,96 грн/м3, предоставил своему прямому конкуренту такие условия оптовых поставок газа, что олигархическая РГК могла предложить населению годовую цену газа всего на 3 копейки дороже чем у «Нафтогаза» (7,99 грн/м3)«, — констатировал нардеп.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой «Нафтогаза».

Члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу, 30 апреля, встретились с новым главой правления компании Юрием Витренко. После встречи члены набсовета, которые принимали в ней участие, написали заявления об отставке.