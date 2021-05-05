Несмотря на ₴19 млрд убытков, топ-менеджменту «Нафтогаза» увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн, — в «Слуге народа» объяснили увольнение Коболева | НикВести — Новости Николаева
ПОИСК ПО САЙТУ