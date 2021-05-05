Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отреагировал на заявления Александра Лукашенко о поставках оружия, техники, а также переправке «боевиков» из Украины. Вся эта информация ничем не подтверждена.

Такое заявление он сделал в интервью «РБК-Украина».

Глава Погранслужбы отметил, что Лукашенко «минимум» три раза за последние два года заявлял, что в Беларусь с территории Украины незаконно попадает оружие.

— Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави — главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание, — сказал он.

Сергей Дейнеко добавил, что охрана границы на белорусском участке усилена, но я угроз на данный момент там нет.

Ранее в МИД Украины отметили, что заявления Александра Лукашенко о перевозке оружия «террористами» через Украину не соответствуют действительности.

Напомним, в декабре 2020 года Александр Лукашенко заявил о задержании якобы группы «террористов», которая везла тонны оружия через территорию Украины.