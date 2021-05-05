Дамаск утверждает, что Тель-Авив выпустил ракеты по северу-западу Сирии рано утром в среду, 5 мая, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения.

Об этом передает ArabNews.

Примечательно, что две недели назад с территории Сирии были выпущены ракеты по израильским объектам, одна из них едва не попала в ядерный центр.

Сирийское государственное телевидение утверждает, что израильские ракеты были нацелены на северо-западные города Хаффе и Маскаф, а также повредили мирный объект - склад пластмасс, помимо первоначальных целей.

В сообщении говорится, что сирийские подразделения ПВО отреагировали на ракетные удары, не уточняя подробностей.

Однако израильские военные подтвердили, что сирийская ракета, которая достигла глубины израильской территории и почти задела сверхсекретный ядерный реактор, была результатом осечки, а не преднамеренной атакой.