Дамаск утверждает, что Тель-Авив выпустил ракеты по северу-западу Сирии рано утром в среду, 5 мая, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения.
Об этом передает ArabNews.
Примечательно, что две недели назад с территории Сирии были выпущены ракеты по израильским объектам, одна из них едва не попала в ядерный центр.
Сирийское государственное телевидение утверждает, что израильские ракеты были нацелены на северо-западные города Хаффе и Маскаф, а также повредили мирный объект - склад пластмасс, помимо первоначальных целей.
В сообщении говорится, что сирийские подразделения ПВО отреагировали на ракетные удары, не уточняя подробностей.
Однако израильские военные подтвердили, что сирийская ракета, которая достигла глубины израильской территории и почти задела сверхсекретный ядерный реактор, была результатом осечки, а не преднамеренной атакой.
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Дамаск утверждает, что Тель-Авив выпустил ракеты по северу-западу Сирии рано утром в среду, 5 мая, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения.
Об этом передает ArabNews.
Примечательно, что две недели назад с территории Сирии были выпущены ракеты по израильским объектам, одна из них едва не попала в ядерный центр.
Сирийское государственное телевидение утверждает, что израильские ракеты были нацелены на северо-западные города Хаффе и Маскаф, а также повредили мирный объект - склад пластмасс, помимо первоначальных целей.
В сообщении говорится, что сирийские подразделения ПВО отреагировали на ракетные удары, не уточняя подробностей.
Однако израильские военные подтвердили, что сирийская ракета, которая достигла глубины израильской территории и почти задела сверхсекретный ядерный реактор, была результатом осечки, а не преднамеренной атакой.