Если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля, то наибольшую поддержку получил бы действующий президент Владимир Зеленский — 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте Петр Порошенко с 18,1%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

За Владимиром Зеленским и Петром Порошенко следуют Юлия Тимошенко (11,9%), Игорь Смешко (10,4%) и Юрий Бойко (9,6%).

Опрос проводился с 16-22 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 2003 респондента. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,4%.