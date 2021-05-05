Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе расформирует действующее Национальное собрание, чтобы провести парламентские выборы 11 июля.

Об этом пишет БНТ.

Президент призвал противоборствующие политические силы прийти к взаимному согласию и наконец-то создать кабинет хотя бы в следующем созыве, иначе страна окажется перед лицом политического и конституционного кризиса.

— Ясно, что мы собираемся распустить парламент и назначить досрочные выборы, но если после этих выборов зайдем в тупик и кабинет не сможет быть сформирован, Болгария может впасть не только в политический, но и в конституционный кризис, поэтому я использую нашу встреча для призыва ко всем политическим партиям и коалициям уточнить свои приоритеты, переосмыслить свое поведение и стремиться к синергии во имя текущей повестки дня Болгарии, — заявил Румен Радев.

Дату досрочных парламентских выборов назначили на 11 июля 2021 года.

— Что следует дальше? Сегодня в 14.00 я проведу консультации с партиями и коалициями, представленными в парламенте, приглашены все СМИ. Завтра (6 мая) у меня будет работать комиссия по проверке соответствия документов. 7 мая в 9.00 я снова заслушаю кандидатов в ЦИК на глазах у СМИ. Ожидаю обнародования указа 11 мая. На следующей неделе я декретом распущу Национальное собрание и назначу временное правительство, — отметил президент Болгарии.

Ранее НикВести сообщали, что правящая партия GERB премьер-министра Болгарии Бойко Борисова лидировала на выборах в парламент Болгарии, которые прошли в начале апреля 2021.