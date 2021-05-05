Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе расформирует действующее Национальное собрание, чтобы провести парламентские выборы 11 июля.
Об этом пишет БНТ.
Президент призвал противоборствующие политические силы прийти к взаимному согласию и наконец-то создать кабинет хотя бы в следующем созыве, иначе страна окажется перед лицом политического и конституционного кризиса.
— Ясно, что мы собираемся распустить парламент и назначить досрочные выборы, но если после этих выборов зайдем в тупик и кабинет не сможет быть сформирован, Болгария может впасть не только в политический, но и в конституционный кризис, поэтому я использую нашу встреча для призыва ко всем политическим партиям и коалициям уточнить свои приоритеты, переосмыслить свое поведение и стремиться к синергии во имя текущей повестки дня Болгарии, — заявил Румен Радев.
Дату досрочных парламентских выборов назначили на 11 июля 2021 года.
— Что следует дальше? Сегодня в 14.00 я проведу консультации с партиями и коалициями, представленными в парламенте, приглашены все СМИ. Завтра (6 мая) у меня будет работать комиссия по проверке соответствия документов. 7 мая в 9.00 я снова заслушаю кандидатов в ЦИК на глазах у СМИ. Ожидаю обнародования указа 11 мая. На следующей неделе я декретом распущу Национальное собрание и назначу временное правительство, — отметил президент Болгарии.
Ранее НикВести сообщали, что правящая партия GERB премьер-министра Болгарии Бойко Борисова лидировала на выборах в парламент Болгарии, которые прошли в начале апреля 2021.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе расформирует действующее Национальное собрание, чтобы провести парламентские выборы 11 июля.
Об этом пишет БНТ.
Президент призвал противоборствующие политические силы прийти к взаимному согласию и наконец-то создать кабинет хотя бы в следующем созыве, иначе страна окажется перед лицом политического и конституционного кризиса.
— Ясно, что мы собираемся распустить парламент и назначить досрочные выборы, но если после этих выборов зайдем в тупик и кабинет не сможет быть сформирован, Болгария может впасть не только в политический, но и в конституционный кризис, поэтому я использую нашу встреча для призыва ко всем политическим партиям и коалициям уточнить свои приоритеты, переосмыслить свое поведение и стремиться к синергии во имя текущей повестки дня Болгарии, — заявил Румен Радев.
Дату досрочных парламентских выборов назначили на 11 июля 2021 года.
— Что следует дальше? Сегодня в 14.00 я проведу консультации с партиями и коалициями, представленными в парламенте, приглашены все СМИ. Завтра (6 мая) у меня будет работать комиссия по проверке соответствия документов. 7 мая в 9.00 я снова заслушаю кандидатов в ЦИК на глазах у СМИ. Ожидаю обнародования указа 11 мая. На следующей неделе я декретом распущу Национальное собрание и назначу временное правительство, — отметил президент Болгарии.
Ранее НикВести сообщали, что правящая партия GERB премьер-министра Болгарии Бойко Борисова лидировала на выборах в парламент Болгарии, которые прошли в начале апреля 2021.