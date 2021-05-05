Подрядчики залили бетоном половину из 30 свай будущего моста в районе села Троицкого Николаевской области, который строят на замену старому аварийному мосту через реку Гнилой Еланец.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким после осмотра строительных работ на участке трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев (через Вознесенск)» вблизи Новой Одессы.

— На днях проверил ход выполнения работ — график соблюдается, пока залито половину из 30 свай. Буду и в дальнейшем контролировать ход работ. Уже сейчас вижу, что в график подрядчик укладывается и в ближайшем будущем на Николаевщине будет новый мост, — сообщил Виталий Ким.

Как сообщалось, строительные работы по спрямлению дороги и реконструкции, так называемого, Троицкого моста стартовали 6 апреля. Проект реализовывается в рамках программы президента «Большое Строительство».

Проектом реконструкции предусмотрено спрямление трассы и строительство на ней нового моста, длиной 109 метров. Существующий мост через реку Гнилой Еланец по завершению спрямления участка трассы подлежит разборке.