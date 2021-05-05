Центр журналистских расследований показал, как предприятие замглавы облсовета, представителя «ОПЗЖ» Владимира Фроленко получило в аренду 140 гектаров земли в Баштанском районе.

Об этом идет речь в материале «Первый замглавы облсовета Фроленко, фигурант громкого дела о хищениях на АЭС и чиновники геокадастра — кто бесплатно приватизировал земли Николаевщины».

Отмечается, что в марте прошлого года Госгеокадастр издал указ о приватизации 39 участков по 2 га на территории Привольнянского сельсовета Баштанского района. По факту Геокадастр нарезал один большой участок площадью 84 га, который с 2016 года арендовал у государства Владимир Фроленко, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и первый заместитель главы Николаевского облсовета.

Центр получил копию указа и фамилии людей, которым удалось бесплатно получить земельные участки. Большая часть из них прописаны в Николаеве и поселке Радостный Сад Николаевского района. Вскоре после приватизации все земельные участки общей площадью 78 га оказались в собственности жительницы Николаева — некой Ольги Чабаненко. А арендует у нее землю частное предприятие «Висла» Владимира Фроленко.

«Успешная агробизнеследи Ольга Чабаненко с 2017 и до 2021 года была зарегистрирована как предприниматель с основным видом деятельности «услуги парикмахерских и салонов красоты». В мобильном приложении Getcontact ее номер подписан как «Оля Брови»», — отмечают в ЦЖР.

Несмотря на то, что женщина официально не имеет отношения к фермерскому бизнесу, не владеет и не руководит ни одной сельхозкомпанией, в прошлом году она получила еще 62 га сельхозземли в Баштанском районе.

«Их вывели из государственной собственности по аналогичной схеме — через приватизацию 2 га под личное крестьянское хозяйство. А затем так же объединили в участки по 20-30 га. Несменный и арендатор — предприятие «Висла»», — добавили в Центре.

Пояснить, как в течение года в ее собственности оказалось 140 га сельхозземли, Ольга Чабаненко не смогла.

«Этими вопросами занимается мой супруг. Я в эти дела не влажу», — заявила собственница земли.

Вскоре с журналистом Центра связался мужчина и представился Виталием — гражданским мужем Ольги Чабаненко. Свою фамилию мужчина отказался сообщать. В разговоре он убеждал, что приобрел земельные наделы у посредника, однако за какие средства и владеет ли какими-то агрофирмами, также решил оставить в секрете.

По оценкам, минимальная стоимость земли, которой владеет якобы его супруга, составляет 3,8 миллиона гривен. Согласно нормативной оценке Госгеокадастра по состоянию на начало 2021 года, гектар пашни в Николаевской области стоит 27 тысяч. А после снятия запрета на продажу цена сельхозземли будет только расти.

«С Владимиром Фроленко мы не знакомы. Просто к нам приехал Сергей Попов (директор ЧП АФ «Висла», — прим.) и изьявил желание арендовать всю эту землю», — заявил мужчина.

Журналисты поинтересовались у Владимира Фроленко, как земля, которую он несколько лет арендовал, снова оказалась в аренде у его предприятия. Отмечается, что депутат переложил всю ответственность на директора своего предприятия.

Эксперт по земельным вопросам доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский рассказал, что подобный вывод госземли — способ обхода моратория, поскольку законодательство не запрещает продавать приватизированные участки для индивидуального сельского хозяйства. А массовая приватизация последние годы практикуется во многих областях.

— Это связано с земельной децентрализацией. Под шумок приватизировали земли, пока Госгеокадастр не передал их в коммунальную собственность. После этого управления геокадастра просто лишатся полномочий распоряжаться такими землями, и получить их в частную собственность будет намного сложнее, — сказал Олег Нивьевский.

В ЦЖР сообщили, что Владимир Фроленко и его компании ЧП АФ «Висла» и ФХ «Струна» используют более 1200 га государственной земли.

«Сейчас для того, чтобы стать арендатором или покупателем госземли, нужно участвовать в аукционе и предлагать цену больше, чем ставки других бизнесменов. Это полезно для местных советов, в чьи бюджеты пошла б плата за покупку или пользование землей, но невыгодно для дельцов. Зачем переплачивать, если коррупционные схемы позволяют подобраться к земле намного ближе и дешевле?», — резюмировали журналисты.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Фроленко торжественно передал автобус для Софиевской ОТГ, купленный за бюджетные деньги, как «подарок» от себя.