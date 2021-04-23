Первый заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Фроленко торжественно передал автобус для Софиевской ОТГ, купленный за бюджетные деньги, как «подарок» от себя.

О мероприятии он рассказал у себя на странице в Facebook.

На торжественное открытие в разгар пандемии собрали учителей и школьников, которые зачитали благодарности Владимиру Фроленко. В Софиевскую ОТГ прибыл и депутат от фракции «ОПЗЖ» Олег Козлов.

— В этот день наконец-то мы получим ключи от автобуса, — начала читать торжественную речь школьница.

Учащиеся со старанием перечислили все преимущества школьного автобуса, который поможет им выезжать за пределы громады на образовательные мероприятия.

— От имени родителей хотим поблагодарить руководителей области и местной ОТГ за заботу об учениках и учителях, надлежащее внимание к развитию образования и улучшению материально-технической базы. Говорим слава благодарности первому заместителю главы николаевской области Фроленко Владимиру Александровичу… Спасибо за вашу поддержку ОТГ, благодарим за человечность, доброту, щедрость и безкорысливость, а также за внимание к проблемам учреждения. Желаем вам, Владимир Александрович, крепкого здоровья, успехов и вдохновения в дальнейшей деятельности, — рассыпались в благодарностях ученики.

Дальше заиграла торжественная мелодия, депутат Владимир Фроленко с улыбкой разрезал красную ленту, повязанную у дверей автобуса, а ученица в рубашке с национальным узором преподнесла коровай.

После этого к микрофону подошел сам глава Софиевской ОТГ Валерий Римчук.

— К нам приехали вручить подарок, который нам обещали, который мы хотели, чтобы у нас был – у нас, у наших детей, в нашей громаде. Фроленко Владимир Александрович, Козлов Олег Александрович, я извиняюсь, конечно, не хотели торжественно, чтобы так было. Люди просили запускайте автобус, пусть автобус ездит, пусть дети катаются. Но как-то это неправильно, человек, который помогает нам и громаде на протяжении 5-6 лет. Я думаю люди должны знать депутатов, которые волнуются за нашу громаду, — не пожалел комплиментов глава ОТГ.

С напутственной речью выступить и сам «оппозиционер» Владимир Фроленко. В своем выступлении он назвал автобус свои подарком громаде, хотя тот был приобретен за бюджетные средства.

— Это мероприятие, на котором мы с вами, скажу вам так откровенно, это заслуга главы вашей ОТГ. Скажу, что это не последний мой подарок вам, еще есть с вашим главой несколько проектов, которые мы будем реализовывать, — пообещал Владимир Фроленко.

После чего высказался второй представитель «ОПЗЖ» — депутат Олег Козлов.

— Как сказал Владимир Александрович, будем помогать и в дальнейшем приезжать. Те проекты, которые ваша громада готовит к реализации на територии Софиевской ОТГ, будут претворены в жизнь — и спортплощадка, и другие проекты. Мы, как депутаты Николаевского облсовета, будем делать все, чтобы ваша громада жила и процветала, — пообещал Олег Козлов.

После окончания выступлений снова включились колонки и дети под церемониальную музыку заняли все места в автобусе, помахав руками в камеры.

Стоит отметить, что автобус был приобретен за бюджетные средства, о чем замглавы облсовета пишет в посте.

— В ОГА настояли на том, чтобы все без исключения громады обеспечили финансирование 50% стоимости автобуса. Я сильно против такого распределения, потому что у малых громад не было денег на софинансирование. Таким образом, состоятельные громады могли каждый год покупать новые автобусы, а те, кому нужны были школьные автобусы, оставались ни с чем. Одной из таких громад была Софиевская. В их общеобразовательном учреждении I-III степеней не было транспорта для перевозки детей. Поэтому новый автобус для них был как праздник, — рассказал Владимир Фроленко.