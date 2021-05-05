Российская сторона знала, что Чехия располагает данными про агентов ГРУ, задолго до официальной информации. Чтобы скомпрометировать и дискредитировать чешскую версию РФ начала запускать дезинформацию и ложь через киберпространство.

Как передает чешское издание Aktualne, об этом рассказал глава чешской военной разведки Ян Бероун.

По его словам, россияне заранее знали, что у Чехии есть доказательства причастности их диверсантов к взрывам складов боеприпасов.

— Мы четко видим рост активности различных пророссийских социальных сетей, дезинформацию и неверное толкование фактов. Это было заметно даже до фактического объявления дела. Так что россияне были к этому явно готовы и адаптировали к нему свою стратегию, — cказал Ян Бероун.

По словам Бероуна, киберпространство — это отражение повседневной жизни и общества. Это связано с рисками или конфликтами, которые отражаются в реальном мире.

— Иногда это даже показатель того, что еще не произошло. Часто это начальная фаза событий, которые будут иметь место в социальной и политической жизни», — сказал он.

Согласно утверждениям портала Seznam Zprávy, и.о главы чешского МИД Хамачек хотел обменяться информацией, связанной с атакой на склады боеприпасов в Врбетицах в Злинском районе в 2014 году во время своей неудавшейся апрельской поездки в Москву для доставки российский вакцины Sputnik V. Ян Хамачек отрицает это. Часть оппозиции призвала его уйти в отставку, а самого Хамачека поддержали высший прокурор Павел Земан и посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Палата депутатов начала тайное обсуждение дела во вторник днем с участием руководителей спецслужб и Павла Земана.

Напомним, Чешская республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.