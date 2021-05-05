Центральная избирательная комиссия отказала выдвиженцу «Слуги народа» Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины.

Об этом сообщают «Суспильне.Карпаты».

Основанием для такого решения стала отмена протокола о результатах выборов на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Член комиссии Виктория Глущенко сообщила, что у комиссии нет оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

— ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК, — сказала Виктория Глущенко.

За это решение проголосовали 12 членов ЦИК. В Центральной избирательной комиссии также сообщили, что сейчас ищут варианты решения этой ситуации, однако на сегодняшний день правильного юридического пути нет. Сейчас ЦИК рассматривает этот вопрос, чтобы все-таки установить результаты выборов народного депутата в 87 округа.

Напомним, ранее Большая палата Верховного суда Украины пересмотрела победу Василия Вирастюка в округе № 87 на довыборах в Верховную Раду.