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Центральная избирательная комиссия отказала выдвиженцу «Слуги народа» Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины.
Об этом сообщают «Суспильне.Карпаты».
Основанием для такого решения стала отмена протокола о результатах выборов на 87-м округе в Ивано-Франковской области.
Член комиссии Виктория Глущенко сообщила, что у комиссии нет оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины.
— ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК, — сказала Виктория Глущенко.
За это решение проголосовали 12 членов ЦИК. В Центральной избирательной комиссии также сообщили, что сейчас ищут варианты решения этой ситуации, однако на сегодняшний день правильного юридического пути нет. Сейчас ЦИК рассматривает этот вопрос, чтобы все-таки установить результаты выборов народного депутата в 87 округа.
Напомним, ранее Большая палата Верховного суда Украины пересмотрела победу Василия Вирастюка в округе № 87 на довыборах в Верховную Раду.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Центральная избирательная комиссия отказала выдвиженцу «Слуги народа» Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины.
Об этом сообщают «Суспильне.Карпаты».
Основанием для такого решения стала отмена протокола о результатах выборов на 87-м округе в Ивано-Франковской области.
Член комиссии Виктория Глущенко сообщила, что у комиссии нет оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины.
— ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК, — сказала Виктория Глущенко.
За это решение проголосовали 12 членов ЦИК. В Центральной избирательной комиссии также сообщили, что сейчас ищут варианты решения этой ситуации, однако на сегодняшний день правильного юридического пути нет. Сейчас ЦИК рассматривает этот вопрос, чтобы все-таки установить результаты выборов народного депутата в 87 округа.
Напомним, ранее Большая палата Верховного суда Украины пересмотрела победу Василия Вирастюка в округе № 87 на довыборах в Верховную Раду.