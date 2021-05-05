Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ускорить темпы вакцинации и повысить качество разъяснительной работы, что все люди, которые требуют вакцинацию по состоянию здоровья, получили ее до Дня Независимости.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Он остался недовольным темпами вакцинации и попросил Минздрав ускорить процесс, чтобы Украина догнала европейские показатели.

— Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это — единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией, — цитирует пресс-служба Владимира Зеленского.

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался перед президентом, что медицинская система Украины позволяет ставить до полумиллионона прививок в сутки, в случае наличия вакцины. На данный же момент можно добиться показателя вакцинации в сутки от 80 до 100 тысяч человек.

Вице-премьер-министр и глава Минцифры отрапортовал президенту, что сейчас в нашей стране идет процесс подготовки к внедрению паспортов вакцинации и иммунизации.

Напомним, в Николаевской области продолжается прививочная кампания против COVID-19, за сутки вакцинировали 289 человек.