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Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) начала согласовывать список на обмен пленными с украинской стороной. Список был получен три недели назад.
Об этом заявила приглашенная российской стороной представительница оккупационной власти в гуманитарной подгруппе ТКГ, так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ, пишет РБК-Украина.
По ее словам, якобы впервые за полтора года Украина передала список лиц, которых разыскивает на оккупированной территории.
— В нем — 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос, — заявила она.
Ранее пророссийские боевики блокировали процесс обмена пленными. Оккупанты выдвинули невыполнимые требования.
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Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) начала согласовывать список на обмен пленными с украинской стороной. Список был получен три недели назад.
Об этом заявила приглашенная российской стороной представительница оккупационной власти в гуманитарной подгруппе ТКГ, так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ, пишет РБК-Украина.
По ее словам, якобы впервые за полтора года Украина передала список лиц, которых разыскивает на оккупированной территории.
— В нем — 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос, — заявила она.
Ранее пророссийские боевики блокировали процесс обмена пленными. Оккупанты выдвинули невыполнимые требования.