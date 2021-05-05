Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) начала согласовывать список на обмен пленными с украинской стороной. Список был получен три недели назад.

Об этом заявила приглашенная российской стороной представительница оккупационной власти в гуманитарной подгруппе ТКГ, так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ, пишет РБК-Украина.

По ее словам, якобы впервые за полтора года Украина передала список лиц, которых разыскивает на оккупированной территории.

— В нем — 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос, — заявила она.

Ранее пророссийские боевики блокировали процесс обмена пленными. Оккупанты выдвинули невыполнимые требования.