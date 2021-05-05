Главы МИД стран Большой семерки после встречи в Лондоне 5 мая призвали Россию отвести войска от границ Украины и договорились противодействовать ее поведению.

Об этом сказано в коммюнике, опубликованном на сайте правительства Великобритании, пишет Новое время.

— Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности, — подчеркивается в документе.

Также главы МИД призвали Россию и поддерживаемых ею боевиков вернуться к соблюдению режима прекращения огня и приветствовали дипломатический подход Украины. Они обратили внимание на дестабилизирующие действия Кремля и нарушения прав человека в РФ.

— Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации, — говорится в коммюнике представителей Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

В G7 заявили, что готовы развивать сотрудничество с Россией для решения региональных и глобальных кризисов, и выступили за более стабильные и предсказуемые отношения с РФ. В то же время члены Большой семерки продолжат «укреплять коллективные возможности и возможности партнеров» по предупреждению и противодействию поведению России, которое угрожает международному порядку.

Также в документе сказано, что G7 поддерживают усилия Украины по укреплению демократии и институтов и призывают ее продолжать судебную реформу, реформы в вопросах верховенства права, борьбы с коррупцией, развития экономики и так далее.

Напомним, с23 апреля Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации.