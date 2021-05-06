Власти Польши приняли решение отправлять на недельный карантин всех прибывших из Южной Африки, Индии и Бразилии даже при наличии у них отрицательного теста на коронавирус.
Об этом в среду, 5 мая, сообщило издание «Польские новости» со ссылкой на главу МОЗ республики Адама Недзельского.
— Согласно новым правилам, люди, прибывающие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через семь дней, — уточнил министр.
Причиной данного решения является сложная эпидситуация с коронавирусом в упомянутых странах, а также активная циркуляция в них новых штаммов инфекции.
В МОЗ подчеркнули, что путешественники смогут выйти из карантина на основании теста на COVID-19, проведенного медицинской диагностической лабораторией через семь дней после прибытия в республику.
Постановление вступает в силу 6 мая.
Как сообщалось, Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран, в частности Украины, в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Власти Польши приняли решение отправлять на недельный карантин всех прибывших из Южной Африки, Индии и Бразилии даже при наличии у них отрицательного теста на коронавирус.
Об этом в среду, 5 мая, сообщило издание «Польские новости» со ссылкой на главу МОЗ республики Адама Недзельского.
— Согласно новым правилам, люди, прибывающие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через семь дней, — уточнил министр.
Причиной данного решения является сложная эпидситуация с коронавирусом в упомянутых странах, а также активная циркуляция в них новых штаммов инфекции.
В МОЗ подчеркнули, что путешественники смогут выйти из карантина на основании теста на COVID-19, проведенного медицинской диагностической лабораторией через семь дней после прибытия в республику.
Постановление вступает в силу 6 мая.
Как сообщалось, Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран, в частности Украины, в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.