Учения Defender Europe начались в среду вечером на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, состоялись боевые стрельбы систем залпового огня, в четверг вечером состоится высадка американских десантников на аэродром Нурмси.

Об этом сообщили в пресс-службе генштаба Сил обороны Эстонии, пишет «Интерфакс-Украина».

В крупнейшей в истории Эстонии высадке примут участие сотни парашютистов, с самолетов десантируют снаряжение и тяжелую технику, а сама операция может занять два или три часа.

Defender Europe — крупнейшая серия учений армии США в Европе за последние 25 лет. Маневры охватывают 16 стран. В Эстонии защита страны в условиях кризиса будет отрабатываться в рамках учений «Swift Response» (Быстрый ответ).

В маневрах примут участие около 2500 военнослужащих из Эстонии, США и Великобритании. Также в них задействуют более 20 самолетов и 25 вертолетов. Эстонская сторона представлена дружинами Кайтселийта (Виру, Алутагузе и Ярва), Силами специальных операций, 1-й пехотной бригадой, тыловой службой и военно-воздушными силами.

Напомним, летом в Черном море на территории Николаевской, Херсонской, Одесской областей пройдут учения Sea Breeze — 2021. Планируют привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров организации.