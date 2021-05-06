Сегодня в Украину прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен, с которым глава украинского МИД Дмитрий Кулеба планирует обсудить военную помощь. Кроме того, Украина хочет закупить у США военное оружие.

Об этом Кулеба заявил в интервью CNN, пишет РБК.

В частности, по его словам, Украина будет просить о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях.

— Я хочу четко объяснить, что речь идет не только о получении его (оружия, - прим.) от Соединенных Штатов, но и о его приобретении у США, - сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба хочет, чтобы Украина рассматривалась США как «восточный рубеж демократии» в Центральной Европе и регионе Черного моря и была интегрирована в Запад, включая НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирных договоренностей с Россией о полном прекращении огня не удалось достичь, поэтому ситуация на фронте остается опасной.