Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сегодня, 6 мая, встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которые находятся в Киеве.

Петр Порошенко рассказал журналистам, что встреча была «очень конструктивной и символической».

— Потому что, когда Украину посещает среди первых стран одно из высших должностных лиц США - это символ важности Украины для США. То, что сказал Государственный секретарь, то, что повторила Виктория Нуланд - это концентрация усилий на проведении и защите реформ. Очень неприемлемо, когда разрушаются реформы, которые были сделаны в том числе и, как сказал Энтони Блинкен, с его участием в 2014, 2015, 2016 годах нашей командой, - отметил Петр Порошенко.

Он уточнил, что говорит о реформе корпоративного управления, о реформах, касающихся независимости антикоррупционной инфраструктуры, речь идет о верховенстве права и де-факто подмене юридической структуры волюнтаристскими решениями.

— И Государственный секретарь, и Виктория Нуланд очень глубоко разбираются во всех проблемах Украины. И мы получили мощную поддержку, мощный месседж о том, что реформы должны быть защищены и продолжены. И по реформе Вооруженных сил, и по реформе корпоративного управления, и по реформе децентрализации, и по реформе независимости антикоррупционных институтов, и по многим другим реформам ситуация сейчас хуже, чем оно было в 2019 году, - констатирует Петр Порошенко.

Он сообщил, что американские партнеры отмечают две крупнейших проблем в Украине.

— Первая проблема - это защита суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства. И был очень позитивный месседж, что все политические силы сейчас задекларировали, что это самый высокий топовый приоритет - защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии. Я передал Государственному секретарю non-paper и изложил совершенно четкую позицию по развитию нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения Плана действий по членству в НАТО, и поддержку Украины в позициях переговоров по вступлению в НАТО и ЕС, - говорит Петр Порошенко.

— Там предусмотрены очень конкретные просьбы о помощи нам в противодействии коронавирусу, начиная от поставки оборудования и заканчивая поставкой вакцин. Поделиться опытом, который имеют США в том числе по организации логистики в противодействии. Представил наш антиковидний план. И мы договорились о том, что будут предоставлены соответствующие определенные лица для проведения этой координации, - добавил Петр Порошенко.

Также он попросил, чтобы США приняли участие в Крымской платформе.

— Мы также совместно обсудили активизацию нормандского формата. Назначение специального представителя США при отражении российской агрессии и координации действий с ЕС. Подчеркнули важность сотрудничества с МВФ. На сегодняшний день она разрушена. Потому что много обещаний, которые давала власть, не были выполнены. Разрушено главное, что мы имели в течение пяти лет нашей каденции - это доверие. Мы будем прилагать все усилия, чтобы доверие к Украине было восстановлено. Мы хоть и лидирующая проевропейская оппозиционная политическая сила, но говорим о том, что сейчас объединение усилий в проведении реформ и отпоре агрессии является чрезвычайно важным, - отметил Петр Порошенко.

Политик также поблагодарил Соединенные Штаты за то внимание, которое они уделяют поддержке Православной Церкви Украины.

— Я знаю, что сегодня состоится короткая встреча господина Государственного секретаря с предстоятелем Православной Церкви Украины Его Блаженство Епифанием. И эта позиция также очень символична, - убежден Петр Порошенко.

Он сообщил, что американская сторона поставила вопрос о доведении до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела ПриватБанка.

— Мы услышали от господина Блинкена о важности доведения до конца тех антикоррупционных дел, которые на сегодняшний день не двигаются. В том числе подразумеваем Приват и другие позиции, которые также символичны для Украины, - говорит Петр Порошенко.

Он отметил, что перечень вопросов, которые обсудили во время встречи, свидетельствуют, что американская делегация - друзья Украины, которые очень хорошо владеют ситуацией.

— Они, возможно, являются одними из лучших в мире экспертов. Я очень хорошо помню, какую огромную помощь мы получали от Энтони Блинкена в 2014-2017 годах. Он де-факто, я могу сейчас раскрыть эту тайну, был соавтором большого количества реформ, в том числе, которые миром признаны одними из самых успешных. И на сегодняшний день не надо ничего объяснять. Абсолютно четкая позиция, что нам надо переходить от разговоров, от «сладкого пения», от видосиков, к реальной конкретной работы в парламенте, в правительстве. Потому что ситуация, которая произошла с нарушением закона при вмешательстве правительства в деятельность Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз», абсолютно грубое нарушение процедуры при осуществлении кадровых назначений, позиция атаки на антикоррупционные органы и много-много других проблем, на сегодняшний день точно не способствуют развитию сотрудничества между Украина и США , - предостерегает Петр Порошенко. — Украина получила визит наших надежных друзей. Получила поздравления от президента США, большого друга Украины, очень хорошего моего знакомого господина Джозефа Байдена. Сегодня мы рады тому, что в США есть команда, которая может реализовать двухпартийную поддержку, которую Украина и украинцы имеют в Конгрессе США, в американском правительстве, Белом доме, - констатирует Петр Порошенко. — Это - уникальный шанс, который мы просто должны использовать для решения наших проблем, для мощного толчка нашего развития в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Зафиксированного, в соответствии с моими предложениями, в украинской Конституции. Хочу об этом напомнить и сказать: сейчас время объединиться для решения тех вызовов, которые стоят перед Украиной. Встреча была очень конструктивной, очень хорошей, как встреча добрых и старых друзей, - резюмировал Петр Порошенко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирных договоренностей с Россией о полном прекращении огня не удалось достичь, поэтому ситуация на фронте остается опасной.