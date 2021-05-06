В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

— Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку, - сказал Владимир Зеленский, приветствуя Блинкена.

После завершения переговоров Зеленский и Блинкен коротко пообщаются с представителями СМИ.

Еще до встречи с президентом Владимиром Зеленским госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Михайловский собор в Киеве. Его гидом сегодня был предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сегодня, 6 мая, встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которые находятся в Киеве.