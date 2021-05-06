Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции, передает «Интрефакс-Украина».

— Мы также обсудили вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах, и тут мы видим также совместные действия, — сказал президент Украины.

Он также сообщил, что существует идея относительно этого сотрудничества, однако ее надо еще согласовать, а затем о ней объявить.

— У нас есть одна большая фундаментальная идея... не буду говорить о ней публично с вами. Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно о ней расскажем обществу, — отметил президент.

Напомним, еще до встречи с президентом Владимиром Зеленским госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Михайловский собор в Киеве. Его гидом сегодня был предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.