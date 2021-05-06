В Туркмении с ветеранов Второй мировой войны собирают сборы, за которые потом купят подарки, которые им «торжественно» преподнесет президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом сообщает Радио Азатлык.

Издание информирует, что деньги у ветеранов собирали в Фарапском этапе Лебапского велаята, большинству ветеранов больше 90 лет, внуки и дети ветеранов попытались пожаловаться в местную администрацию, но там их «развернули» без объяснений.

Анонимные источники утверждают, что стоимость подготовленных подарков для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды, которые не уточняются. При этом по словам источников местные власти готовятся к распоряжению президента, в зависимости от которого будет формироваться стоимость подарка, при необходимости предусмотрен дополнительный сбор средств у членов женсовета, профсоюзов и военнослужащих.

Размер денежных и ценных подарков, которые будут вручены ветеранам войны не уточняется. В предыдущие годы ветеранам войны в Туркменистане выплатили к 9 мая по 200 манатов. (По курсу 3.5 маната - 1 доллар США).

В Туркменистане практика вручения подарков от имени президента носит характер пропаганды. Кроме ветеранов, от имени президента в стране регулярно вручаются подарки и денежные средства женскому населению в честь 8 марта, многодетным матерям, сельхозтруженникам, коневодам, собаководам, спортсменам а также воспитанникам образцового детского дома.

Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил местным ученым повысить урожайность картофеля.