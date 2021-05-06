Вице-спикер парламента Словакии Юрай Шелига покинул свой пост из-за нарушения карантина.

Он после девяти часов вечера, с когда в стране начинает действовать комендантский час, был замечен в кафе, пишет SME.

Также в отставку с поста главы комитета по социальным вопросам словацкого парламента подала Яна Житнянска. Она находилась в кафе вместе с Шелигой.

Юрай Шелига извинился за плохой пример, который подал гражданам. Он отметил, что политики - тоже люди, и ему также стыдно, поэтому он хочет проявить политическую культуру, уйдя в отставку.

Отмечается, что в Словакии из-за карантина рестораны и кафе закрыты. Они обслуживают клиентов только на террасах, а также осуществляют выдачу блюд и напитков навынос.

Напомним, в Николаеве бар «Нули», который принадлежит Татьяне Глонзе – жене скандального николаевского бизнесмена, застройщика Алексея Пелипаса, работал во время локдауна.