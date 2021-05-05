В Николаеве бар «Нули», который принадлежит Татьяне Глонзе – жене скандального николаевского бизнесмена, застройщика Алексея Пелипаса, работал во время локдауна.

Об этом идет речь в блоге Риммы Ламазян на сайте Центра журналистских расследований.

Перед визитом в бар журналисты позвонили и заказали столик.

— У вас можно заказать столик на троих? — На пять часов? Да, конечно. Все хорошо, ждем вас, - сказал работник бара.

В итоге корреспонденты пришли с камерой в бар, но им сказали, что бар не работает, мол, «вы ошиблись номером, а по телефону много чего можно наговорить».

— Вы реально путаете, там все закрыто. Люди в отпуске. Я на допросе? Тон поменяйте, вежливо разговаривайте, - сказал журналистам Алексей Пелипас.

Также журналисты зафиксировали, как компания людей подъехала к ресторану Richmond на улице Московской, кому-то позвонила, а потом пошла в сторону «черного» хода.

— Дверь открыла одна из работниц в белой одежде. Люди подъезжали на такси и на своем авто. Абсолютно все были без масок, - утверждают журналисты.

В расследовании сказано, что ресторан Richmond принимал заказы на организацию свадеб в разгар карантина.

Собственник ресторана Игорь Давиденко в комментарии СМ объяснил, что у него на втором этаже ресторана офисы.

— А на третьем этаже у нас большая квартира. (А невеста, что у вас в ресторане делала?) Я не обязан перед вами объясняться. Если вы хотите спросить, работал ли ресторан, то я говорю, что он не работал, - сказал Игорь Давиденко.

Не придерживались карантинных ограничений и в банкетном зале «Горожанин», который принадлежит бывшему депутату горсовета Николаева Анатолию Дюмину, указывает СМИ.

— Авто приехало около 8 вечера. С разницей в 15 минут приехало другое авто. Видно, как в заведении на втором этаже горит свет. Бар ресторана тоже работает. Первые гости пробыли около 2 часов, покинули ресторан с пустыми руками, это чтобы потом не говорили, что они еду заказывали, - сказано в сюжете.

Отдельно СМИ зафиксировало, что работала и полицейская столовая на улице Большой Морской.

Напомним, в марте ресторан «Maison» в центре Николаева (бывшая «Мафия) продолжал работать, несмотря на жесткие карантинные ограничения, при этом заявляя о том, что им разрешил принимать посетителей глава ОГА Виталий Ким.

И в апреле журналисты рассказали, как в Николаеве подпольно работает ресторан «Maison», несмотря на запрет «красной» зоны.

Ранее сообщалось, что в Николаевском роддоме № 1 из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла родильница.