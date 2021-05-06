НАТО зафиксировала отвод российских от границ Украины. Однако в регионе остаются десятки тысяч военных РФ и их число гораздо больше, чем до недавнего обострения ситуации.

Об этом заявил по прибытии на встречу глав Минобороны Евросоюза генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина.

— Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и на Украине, — сказал он.

Йенс Столтенберг отметил, что в регионе фиксируется значительное присутствие в регионе и там остается гораздо больше войск РФ, чем до недавнего обострения ситуации. Генсек НАТО добавил, что на встрече министры обороны Евросоюза будут обсуждать Россию в свете последних событий.

Напомним, ранее высокопоставленные американские чиновники заявили, что Россия сохраняет возле украинской границы группировку в 80 тысяч военнослужащих.