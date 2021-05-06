Высокопоставленные американские чиновники заявили, что Россия сохраняет возле украинской границы группировку в 80 тысяч военнослужащих.

Об этом пишет The New York Times.

Американская разведка отмечает, что некоторые военные подразделения РФ действительно вернулись в расположение, но большинство просто оставили свои грузовики и бронетехнику, чтобы вернуться, как только поступит приказ.

Представители администрации Байдена подчеркнули, что они воспринимают постоянное присутствие российских войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он играет мускулами на фоне учений НАТО.

Учения под руководством США под названием Defender Europe официально начались во вторник. В них примут участие около 28 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов и европейских союзников, участвующих в маневрах в течение следующих двух месяцев в Албании и других странах Восточной Европы. А в следующем месяце НАТО продолжит учения «Defender Europe - 21» в Румынии и Португалии.

Военные аналитики отмечают, что развертывание войск РФ явно предназначалось для того, чтобы проверить на прочность Запад и нового американского президента. По словам официальных лиц, Путин вполне может искать способы протестировать решимость Байдена.

Американские официальные лица говорят, что они по-прежнему не уверены, каковы именно цели Путина в его увеличении численности войск или в его решении до сих пор не выводить войска окончательно. Эта двусмысленность могла быть частью расчетов российского лидера.

— Они сохранили довольно смертоносные силы в регионе и отвели только некоторые силы, — говорит бывший командующий силами специальных операций США в Европе генерал-майор Майкл С. Репасс.

Напомним, российские подразделения грузятся на корабли и возвращаются на прежние места дислокации, якобы их концентрировали в Крыму в таком количестве для «неожиданной проверки».

Примечательно, что за последние недели Кремль перевел в Черное море десантные корабли из Балтики, обогнув всю Европу и пройдя через Средиземное море.

Заслуживает внимания и передислокация в Крым частей мотострелковой дивизии 58-ой армии из Владивказа, которые усилят наличествующую группу боевых соединений.

Россия также закрыла воздушное пространство над Крымом на время проведения учений.

А немецкий журнал Spiegel опубликовал спутниковые снимки разросшегося за последние недели лагеря оккупантов в Крыму.



