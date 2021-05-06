Высокопоставленные американские чиновники заявили, что Россия сохраняет возле украинской границы группировку в 80 тысяч военнослужащих.
Об этом пишет The New York Times.
Американская разведка отмечает, что некоторые военные подразделения РФ действительно вернулись в расположение, но большинство просто оставили свои грузовики и бронетехнику, чтобы вернуться, как только поступит приказ.
Представители администрации Байдена подчеркнули, что они воспринимают постоянное присутствие российских войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он играет мускулами на фоне учений НАТО.
Учения под руководством США под названием Defender Europe официально начались во вторник. В них примут участие около 28 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов и европейских союзников, участвующих в маневрах в течение следующих двух месяцев в Албании и других странах Восточной Европы. А в следующем месяце НАТО продолжит учения «Defender Europe - 21» в Румынии и Португалии.
Военные аналитики отмечают, что развертывание войск РФ явно предназначалось для того, чтобы проверить на прочность Запад и нового американского президента. По словам официальных лиц, Путин вполне может искать способы протестировать решимость Байдена.
Американские официальные лица говорят, что они по-прежнему не уверены, каковы именно цели Путина в его увеличении численности войск или в его решении до сих пор не выводить войска окончательно. Эта двусмысленность могла быть частью расчетов российского лидера.
— Они сохранили довольно смертоносные силы в регионе и отвели только некоторые силы, — говорит бывший командующий силами специальных операций США в Европе генерал-майор Майкл С. Репасс.
Напомним, российские подразделения грузятся на корабли и возвращаются на прежние места дислокации, якобы их концентрировали в Крыму в таком количестве для «неожиданной проверки».
Примечательно, что за последние недели Кремль перевел в Черное море десантные корабли из Балтики, обогнув всю Европу и пройдя через Средиземное море.
Заслуживает внимания и передислокация в Крым частей мотострелковой дивизии 58-ой армии из Владивказа, которые усилят наличествующую группу боевых соединений.
Россия также закрыла воздушное пространство над Крымом на время проведения учений.
А немецкий журнал Spiegel опубликовал спутниковые снимки разросшегося за последние недели лагеря оккупантов в Крыму.
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Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Высокопоставленные американские чиновники заявили, что Россия сохраняет возле украинской границы группировку в 80 тысяч военнослужащих.
Об этом пишет The New York Times.
Американская разведка отмечает, что некоторые военные подразделения РФ действительно вернулись в расположение, но большинство просто оставили свои грузовики и бронетехнику, чтобы вернуться, как только поступит приказ.
Представители администрации Байдена подчеркнули, что они воспринимают постоянное присутствие российских войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он играет мускулами на фоне учений НАТО.
Учения под руководством США под названием Defender Europe официально начались во вторник. В них примут участие около 28 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов и европейских союзников, участвующих в маневрах в течение следующих двух месяцев в Албании и других странах Восточной Европы. А в следующем месяце НАТО продолжит учения «Defender Europe - 21» в Румынии и Португалии.
Военные аналитики отмечают, что развертывание войск РФ явно предназначалось для того, чтобы проверить на прочность Запад и нового американского президента. По словам официальных лиц, Путин вполне может искать способы протестировать решимость Байдена.
Американские официальные лица говорят, что они по-прежнему не уверены, каковы именно цели Путина в его увеличении численности войск или в его решении до сих пор не выводить войска окончательно. Эта двусмысленность могла быть частью расчетов российского лидера.
— Они сохранили довольно смертоносные силы в регионе и отвели только некоторые силы, — говорит бывший командующий силами специальных операций США в Европе генерал-майор Майкл С. Репасс.
Напомним, российские подразделения грузятся на корабли и возвращаются на прежние места дислокации, якобы их концентрировали в Крыму в таком количестве для «неожиданной проверки».
Примечательно, что за последние недели Кремль перевел в Черное море десантные корабли из Балтики, обогнув всю Европу и пройдя через Средиземное море.
Заслуживает внимания и передислокация в Крым частей мотострелковой дивизии 58-ой армии из Владивказа, которые усилят наличествующую группу боевых соединений.
Россия также закрыла воздушное пространство над Крымом на время проведения учений.
А немецкий журнал Spiegel опубликовал спутниковые снимки разросшегося за последние недели лагеря оккупантов в Крыму.