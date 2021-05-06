Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы. Ожидается, что ЕС закупит необходимое для реализации цели количество доз COVID-вакцин.
Об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен на сайте Еврокомиссии, пишет РБК.
По словам главы Еврокомиссии, каждую секунду на территории Евросоюза вакцинируют от коронавируса 30 европейцев. Она добавила, что Европа еще не видела такой масштабной кампании вакцинации населения.
— И это происходит из-за того, что мобилизован весь континент... Сегодня мы вакцинируем более 3 миллионов европейцев в сутки и прогресс в Европе с каждым днем набирает обороты. Поэтому я уверена, что мы сможем достичь нашей цели - доставить достаточно доз, чтобы уже в июле было вакцинировано 70% взрослого населения Европы, - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, в Евросоюзе планируют к середине лета достичь коллективного иммунитета от COVID-19. Для достижения этой цели нужно вакцинировать не менее 70% взрослого населения, поэтому ЕС будет увеличивать поставки вакцин для ускорения процесса вакцинации.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 5 мая, получили 869 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 26 376 людям, вторую дозу получили 40 человек.
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы. Ожидается, что ЕС закупит необходимое для реализации цели количество доз COVID-вакцин.
Об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен на сайте Еврокомиссии, пишет РБК.
По словам главы Еврокомиссии, каждую секунду на территории Евросоюза вакцинируют от коронавируса 30 европейцев. Она добавила, что Европа еще не видела такой масштабной кампании вакцинации населения.
— И это происходит из-за того, что мобилизован весь континент... Сегодня мы вакцинируем более 3 миллионов европейцев в сутки и прогресс в Европе с каждым днем набирает обороты. Поэтому я уверена, что мы сможем достичь нашей цели - доставить достаточно доз, чтобы уже в июле было вакцинировано 70% взрослого населения Европы, - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, в Евросоюзе планируют к середине лета достичь коллективного иммунитета от COVID-19. Для достижения этой цели нужно вакцинировать не менее 70% взрослого населения, поэтому ЕС будет увеличивать поставки вакцин для ускорения процесса вакцинации.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 5 мая, получили 869 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 26 376 людям, вторую дозу получили 40 человек.