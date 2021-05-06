Нелегитимная институция под названием «‎верховный суд» так называемой «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы якобы за работу на украинскую разведку.

Об этом пишут Новости Донбасса, ссылаясь на «‎генеральную прокуратуру» самопровозглашенной республики.

Мужчина получил возможность вернуться в так называемую «ЛНР» при двухстороннем обмене пленными.

Однако «родина» не была рада его возвращению — боевики сразу выдвинули против своего «брата по оружию» обвинение в работе на СБУ, якобы украинские спецслужбы завербовали его в 2017 году, когда он сидел в следственном изоляторе в Старобольске.

На своего сослуживцы террористы повесили обвинения в сборе и передаче информации стратегического значения про «ЛНР» в СБУ.

Напомним, студент Дмитрий Оробий вернулся в родной город Алчевск после учебы в украинском университете – боевики арестовали его и посадили в тюрьму за 12 лет по обвинению в госизмене.