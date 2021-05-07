Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны к большей солидарности в борьбе с всемирным потеплением.

Такое заявление она сделала в рамках 12-го Петерсбергского диалога по вопросам климата, передает Deutsche Welle.

— В интересах будущих поколений во всем мире очень важно, чтобы мы действовали быстро и решительно для смягчения драматических последствий глобального потепления, — подчеркнула Ангела Меркель.

В этом году встреча в виртуальном формате с участием представителей около 40 стран рассматривалась в первую очередь как подготовка к Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2021 года в шотландском Глазго. Для Ангелы Меркель это было последнее выступление в должности канцлера на международной встрече по вопросам климата.

Именно она 11 лет назад предложила подобный формат обсуждения экологических проблем.

Ангела Меркель в очередной раз озвучила цели, которые накануне, 5 мая, были обозначены в ее диалоге с министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свен Шульце, а также с министром финансов Олафом Шольцем.

По ее словам, к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться в ФРГ на 65% по сравнению с 1990 годом. Кроме того, до 2045 года Германия должна стать климатически нейтральной (т.е. выйти на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу СО2).

Как сообщалось, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление о глобальном потеплении. По его словам, человечество оказалось на краю пропасти.