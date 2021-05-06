Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление о глобальном потеплении. По его словам, человечество оказалось на краю пропасти.

Об этом говорится на сайте ООН.

По словам Антониу Гутерриша, 2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. В прошлом году температура Земли достигла рекордно высокого уровня за 3 млн года.

— В прошлом году было уже на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальные времена — это опасно близко к 1,5 градусной границе, установленной научным сообществом. Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти, — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что действующих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

— Но если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить худшие последствия нарушения климата и использовать восстановление после пандемии COVID-19, чтобы направить нас на более чистый и зеленый путь, — добавил Антониу Гутерриш.

Ранее Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от использования угля в электроэнергетике в несколько этапов. Это нужно, чтобы удержать повышение температуры на уровне не выше 1,5°C.