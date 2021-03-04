Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от использования угля в электроэнергетике в несколько этапов. Это нужно, чтобы удержать повышение температуры на уровне не выше 1,5°C.

Об этом сообщают Новости ООН.

— Поэтапный отказ от угля в электроэнергетике — самый важный шаг на пути к поставленной цели: не допустить повышения температуры выше 1,5-градуса по Цельсию. Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80 процентов по сравнению с уровнем 2010 года, — подчеркнул Антониу Гутерриш, напомнив, что загрязнение воздуха, связанное с ископаемым топливом, является причиной каждого пятого случая смерти во всем мире.

Глава ООН считает, что пришло время более решительно отказываться от угля как источника электроэнергии. Делать это нужно поэтапно за тремя приоритетными направлениями:

отменить все запланированные проекты по строительству угольных электростанций и покончить с зависимостью от угля;

прекратить международное финансирование угольных электростанций и переключить инвестиции в проекты в области возобновляемых источников энергии;

создавать новые рабочие места за счет развития чистых источников энергии, что позволит решить проблему неизбежной потери работы на шахтах.

— У нас могут быть возобновляемые источники энергии и голубое небо. У нас могут быть достойные, безопасные и стабильные рабочие места. У нас могут быть надежные системы возобновляемой энергетики, — заявил Генеральный секретарь ООН.

Он уверен, что сегодня есть все возможности для того, чтобы преодолеть угольную зависимость и создать экономику, которая будет процветать за счет инновационного бизнеса, направленного на устойчивое и экологически чистое развитие.

Ранее основатель Amazon пожертвовал почти 800 миллионов долларов на сохранение окружающей среды.