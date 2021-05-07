Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение американской стороны новый элемент стратегии урегулирования конфликта на Донбассе. Это произошло во время встречи с Энтони Блинкеном.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть», пишет РБК-Украина.

Страны в частности рассматривают возможность совместной разработки с партнерами из США и G7 новой стратегии учитывая российскую паспортизацию оккупированных территорий.

— Стратегия нужна. Сегодня президент озвучил один новый элемент и передал его, но логика, которую вы озвучили, в переговорах присутствует, — сказал Дмитрий Кулеба.

Он также сообщил, что во время встреч с Блинкеном речь шла о назначении спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.

— Мы озвучили свое видение этого вопроса, государственный секретарь сказал, что они проанализируют наше видение и вернутся к нам с ответом, — сказал министр.

Напомним, премьер-министр Украины 2014-2016 годов считает, что власть обязана исполнить все обещания, которые дала американским друзьям.