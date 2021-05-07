США рассмотрит любой запрос Украины на оказание военной помощи. Пентагон в этом контексте является ключевым партнером Украины.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, сейчас активно обсуждается вопрос того, какая дополнительная помощь, кроме той, что США уже оказали, была бы полезной для Украины сейчас.

В частности речь шла о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях, а также США должны были разместить в Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

Ранее сообщалось, что Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия. Сейчас Россия стягивает войска к украинским границам.