Есть основания считать, что скоро состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По словам Андрея Ермака, пока конкретной даты встречи президентов нет, но с обеих сторон есть «заинтересованность на высоком уровне».

Он напомнил, что в 2021 году Украина будет праздновать 30-летие независимости, и выразил надежду, что Джо Байден посетит страну в этом году.

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал, что пригласил Джо Байдена в Украину. Блинкен пообещал передать приглашение, но отметил, что говорить о конкретных сроках визита пока нельзя из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что первый телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленский состоялся 2 апреля.