Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивным свой визит в Украину.

Об этом от заявил в своем Twitter, цитирует Корреспондент.

— Продуктивное времяпровождение в Киеве с президентом Зеленским и всеми теми, с кем я встречался. Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины, — написал глава Госдепа.

В интервью Радио Свобода он рассказал, что США могут оказать дополнительную военную помощь Украине.

— Мы рассматриваем, какая дополнительная помощь, помимо той очень значительной помощи, которую мы уже оказали, включая снаряжение, была бы полезна Украине прямо сейчас. Это рассматривается очень активно, — сказал он.

Энтони Блинкен назвал Пентагон «главным партнером Украины», но не дал ответа на вопрос ведущей, готовы ли США удовлетворить просьбу Киева о размещении на украинской территории ракетных комплексов Patriot.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение американской стороны новый элемент стратегии урегулирования конфликта на Донбассе. Это произошло во время встречи с Энтони Блинкеном.