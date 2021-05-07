В состав ВМС ВСУ ввели рейдовый разъездной катер проекта 1398Б «Аист» и рейдовый катер «Дмитро Чубар».

Об этом передает Милитарный.

Катер «Аист» был построен 31 год назад, а катер «Дмитро Чубар» в 1985 году на Судоремонтном заводе в Ростове-на-Дону.

«Дмитро Чубар» был передан из сферы управления Министерства инфраструктуры Украины Бердянского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» в распоряжение Военно-морской базы «Восток» в Бердянске на Азовском море.

Назначение обоих катеров - доставка судебных команд, рабочих с инструментами, обеспечение судов на рейде, и тому подобное. Кроме портовых служб катера этого проекта используются таможенниками или как пассажирские.

Вместе с катерами передается имущество на них - спасательные надувные плоты, аварийные радиобуи, радиостанции и другое оборудование.

Напомним, на Николаевский судостроительный завод «Океан» для прохождения своевременного докового ремонта зашел катер «Южный».