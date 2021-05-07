В четверг вечером в Мале взрыв бомбы серьезно ранил бывшего президента и нынешнего спикера парламента Мальдив Мохамеда Нашида. Взрыв прогремел, когда он собирался сесть в машину. Рядом с автомобилем сдетонировала бомба, прикрепленная к мотоциклу.

Об этом пишет Al Jazeera.

Экс-президент получил множественные ранения и был доставлен в больницу для хирургического вмешательства. Через некоторое время глава МВД страны Имран Абдулла сообщил журналистом, что жизнь спикера парламента находится вне опасности.

Президент страны Мохамед Солих уже заявил, что взрыв был «атакой на демократию» и экономику Мальдив, зависящую от туризма, и объявил, что в субботу прибудут следователи австралийской федеральной полиции для оказания помощи в расследовании.

Многие официальные лица и граждане Мальдив в социальных сетях осудили нападение и пожелали Мохамеду Нашиду скорейшего выздоровления.

Министр иностранных дел соседней Индии Субраманьям Джайшанкар также выразил глубокую озабоченность по поводу нападения и сказал, что Нашида «никогда не запугать».

Напомним, тела двух испанских и одного ирландского журналиста обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка). Накануне, 26 апреля, их похитили неизвестные.