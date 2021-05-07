Верховный лидер Ирана призвал мусульманский мир продолжать борьбу про Израиля.

Его слова передает Reuters.

Аятолла обозначил Израиль, как «террористический гарнизон».

— Борьба с этим деспотическим режимом — это борьба с угнетением и борьба с терроризмом. И это общественный долг — бороться с этим режимом, — грозится Али Хаменеи.

Верховный лидер Аятолла выступал в ежегодный иранский праздник Кудс, который использует арабское название Иерусалима и проводится в последнюю пятницу месяца мусульманского поста Рамадан.

Пандемия коронавируса вынудила правительство отменить ежегодный парад в честь Дня Кудс. Но иранские государственные СМИ показали кадры, на которых мотоциклисты и автомобили под флагами палестинской и ливанской Хезболлы проезжают по улицам Тегерана. Они также опубликовали фотографии людей, сжигающих израильский и американский флаги.

Иранские официальные лица призвали уничтожить Израилю, в том числе путем проведения референдума, на котором палестинцы изгнали бы всех евреев из страны.

Напомним, вооруженные силы Израиля нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля, произошедший в пятницу вечером.