Лидеры ЕС на саммите в Порту 7-8 мая обсудят предложение США отменить патентную защиту вакцин против COVID-19, чтобы помочь ускорить окончание пандемии.

Об этом сообщает Европейская правда.

Это первый «физический» саммит лидеров ЕС за пять месяцев после встречи в Брюсселе в декабре прошлого года, где обсуждались расходы на восстановление экономики.

Еще один «физический» саммит в Брюсселе запланировано на конец этого месяца.

Ранее США поддержали инициативу более 100 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) временно приостановить действие патентов на вакцины от коронавируса. Европейский Союз заявил, что готов обсудить предложение США.

В то же время правительство Германии выступает за сохранение действия патентов на вакцины от коронавируса.

Снятие патентной защиты по вакцинам может позволить бедным странам массово производить препараты-синонимы запатентованных вакцин.

Ранее сообщалось, что ученые, консультирующие правительство Великобритании, готовы рекомендовать британцам в возрасте до 40 лет не прививаться AstraZeneca.