Сумская область вышла из «красной» зоны карантина.

Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, – написал Олег Немчинов.

На территории региона будет установлена «желтая» зона карантина.

Таким образом, уже с субботы в Украине не будет ни одной области с «красным» уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, ученые, консультирующие правительство Великобритании, готовы рекомендовать британцам в возрасте до 40 лет не прививаться AstraZeneca.