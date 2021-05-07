Сумская область вышла из «красной» зоны карантина.
Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
— Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, – написал Олег Немчинов.
На территории региона будет установлена «желтая» зона карантина.
Таким образом, уже с субботы в Украине не будет ни одной области с «красным» уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.
Ранее сообщалось, ученые, консультирующие правительство Великобритании, готовы рекомендовать британцам в возрасте до 40 лет не прививаться AstraZeneca.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Сумская область вышла из «красной» зоны карантина.
Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
— Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, – написал Олег Немчинов.
На территории региона будет установлена «желтая» зона карантина.
Таким образом, уже с субботы в Украине не будет ни одной области с «красным» уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.
Ранее сообщалось, ученые, консультирующие правительство Великобритании, готовы рекомендовать британцам в возрасте до 40 лет не прививаться AstraZeneca.