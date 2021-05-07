Александр Лукашенко назвал наследниками фашизма немецких адвокатов, решивших засудить его за пытки протестующих в Беларуси.

Об этом сообщает БЕЛТА в пятницу, 7 мая.

— Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну, – заявил Александр Лукашенко.

Он уточнил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма.

— Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну, – обратил внимание Александр Лукашенко.

Он напомнил, что порой за то, что где-то в селах прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты.

— Не сдавали наши люди их. Нашли – всю деревню, живьем – траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде, – заявил Александр Лукашенко.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Генпрокуратуру немецкого города Карлсруэ обратились четыре адвоката с требованием возбудить дело против Лукашенко и сотрудников белорусских правоохранителей. Адвокаты представляют интересы 10 белорусов. Юристы заявили, что имеют 100 задокументированных случаев применения пыток силовиками в Беларуси.

Ранее НикВести сообщали, 20 апреля, в Минске проходила встреча народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко и белорусского диктатора Александра Лукашенко.