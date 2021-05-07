Во Франции шесть член ультраправой группы были арестованы за план нападения на масонскую ложу.

Об этом сообщает Le Figaro.

Неонацисты готовили нападение на собрание масонов. Согласно официальным сообщениям, в эту пятницу, 7 мая двое мужчин и женщина в возрасте от 29 до 56 лет, предстанут перед следственным судьей Парижа, где им предъявят обвинения в участии в «преступном террористическом сообществе». Остальные трое, двое мужчин и женщина, были освобождены без судебного преследования.

Национальная антитеррористическая прокуратура в феврале 2021 года начала предварительное расследование деятельности этой крошечной неонацистской группировки. Согласно источнику, близкому к следствию, причастные к делу люди подозреваются в том, что они хотели подготовить насильственные действия, возможно, против масонской ложи.

Они искали в Интернете инструкции по созданию взрывчатых веществ и закупали необходимые компоненты.

Напомним, в Германии признали запрещенной деятельность движения «Ansaar International e.V», его обвиняют в финансировании терроризма.