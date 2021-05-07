Президент Владимир Зеленский предложил выделить помощь для Индии, которая находится в критической ситуации из-за третьей волны COVID-19.

Об этом сообщается на президентском сайте.

Зеленский встретился с основателем и владельцем компании, которая производит вакцину Covishield.

— Вакцинация - это сейчас вопрос номер один не только в Украине, но и во всем мире. И поэтому я хочу поблагодарить Serum Institute и вам лично, ведь первые вакцины, которые получила Украина, были именно от вас, — отметил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что поддержит предоставление Индии гуманитарной помощи.

— Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины, — резюмировал президент.

Напомним, cитуация с коронавирусом в Индии остается напряженной, за прошедшие сутки в стране зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19.