Президент США Джо Байден надеется в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным.

Об этом Джо Байден заявил на брифинге, который транслировала сеть C-SPAN, передает «Радио Свобода».

По его словам, время и место переговоров обсуждаются.

Джо Байден отметил, что на его готовность провести встречу с Путиным не повлияет наращивание российских войск возле границ с Украиной.

— Это не влияет на мое желание встретиться тет-а-тет. К тому же, обратите внимание: раньше у него (у Путина — прим.) было больше войск. Сейчас он отводит их (от границ Украины - ред.), — сказал Джо Байден.

Руководители Украины, США, ЕС и других стран считают, что группировка сформирована для потенциального масштабного вторжения на украинскую территорию. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск. Это произошло вскоре после того, как Джо Байден позвонил Путину, предложив ему провести встречу и одновременно предупредил о санкциях.

Напомним, в Офисе президента рассчитывают, что Владимир Зеленский и Джо Байден скоро встретятся.