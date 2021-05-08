Международная правозащитная организация Amnesty International снова присвоила находящемуся в заключении Алексею Навальному статус узника совести.

Этого статуса российский оппозиционер ранее был лишен из-за высказываний 15-летней давности, сообщает ВВС.

— В феврале Amnesty приняла внутреннее решение прекратить использование термина «узник совести» по отношению к Навальному из-за дискриминационных заявлений, сделанных им в 2007 и 2008 годах, которые звучали как пропаганда ненависти. Российские власти и их сторонники использовали это внутреннее решение, которое мы не собирались обнародовать, для дальнейшего нарушения прав Навального. В результате Amnesty пересмотрела свой подход к присвоению статуса узника совести. В качестве первого шага организация решила не отзывать этот статус только на основании поступков человека в прошлом, — говорится в заявлении организации.

При этом в Amnesty подчеркнули, что подтверждая статус АлексеяНавального как узника совести, не поддерживают его политическую программу, но настаивают на необходимости соблюдения его прав российскими властями.

Решение лишить Алексея Навального статуса узника совести в организации назвали неправильным.

— Amnesty International приняла неправильное решение, которое поставило под сомнение наши намерения и мотивы в критический момент, и приносит извинения за негативное влияние, которое это оказало на Алексея Навального лично, а также на активистов в России и во всем мире, которые неустанно борются за его свободу, — говорится в заявлении.

Ранее в пятницу о том, что Amnesty International собирается вернуть Навальному статус узника совести, сообщил соратник политика Леонид Волков.

— Они [Amnesty] вчера сообщили мне, что выпустят пресс-релиз после того, как изучат, как российская кампания дезинформации могла повлиять на них. Они не только восстановят его статус, но и выяснят обстоятельства произошедшего, — сказал Леонид Волков, выступая перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады.

Соратники Алексея Навального приветствовали решение правозащитной организации.

— Признание своих ошибок — несомненно, повод для уважения, но хочется верить, что таких странных историй больше происходить не будет, — заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Amnesty International объявила Навального узником совести в январе 2021 года, когда он был задержан в московском аэропорту по возвращении из Германии и заключен под стражу. Однако уже 23 февраля стало известно, что международная правозащитная организация решила больше не применять этот термин к политику.

Директор российского представительства организации Наталья Звягина объясняла, что такое решение было принято из-за заявлений Навального, которые «достигали порога пропаганды ненависти» и противоречили определению «узника совести», принятому Amnesty.

Согласно правилам Amnesty International, обязательный критерий получения статуса узника совести — «неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти».

В то же время в Amnesty отмечали, что в последние годы Навальный подобных заявлений не делал, а лишение его статуса узника совести не отменяет того, что организация выступает за прекращение его

В Amnesty International не уточняли, какие заявления Навального стали причиной отзыва статуса, но СМИ предполагали, что это могут быть высказывания политика о мигрантах, сделанные им в период, когда он создавал движение «Народ» и участвовал в «русских маршах».

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку в тюрьме. Такое заявление он сделал после того, как к нему пустили медиков.