Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения подчеркнул, что мировым сообществом этот день отмечается для того, чтобы полнее понимать и хранить общую для всех историю.

Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

«Когда мы говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот День — памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она — общая, одна на всех в мире», — написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что нацизм был абсолютным злом.

«И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — добавил президент.

Владимир Зеленский напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.

«И чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь. Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова!», — резюмировал президент.

Как сообщалось, ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.